Матвиенко решила стать наставником на конкурсе "Лидеры России", чтобы делиться опытом

Спикер Совета Федерации объяснила свое решение тем, что хочет делиться накопленным опытом работы во власти с молодыми участниками. Это, по мнению Валентины Матвиенко, важно наравне с дополнительным образованием.
Будущий наставник вспомнила, как сама принимала участие в подобном американо-советском проекте, и какой приобрела колоссальный опыт. Конкурс "Лидеры России" Валентина Матвиенко считает значимым и одним из самых удачных, который помогает талантам реализоваться.
Это реальные социальные лифты, механизмы карьерного роста для ребят и возможность участвовать в реальной жизни, в реальной работе, сказала Матвиенко.
"Лидеры России" - это образованные управленцы нового поколения, именно им предстоит совершить прорыв в развитии страны, подчеркнула Валентина Матвиенко.
Первый конкурс "Лидеры России" прошел в октябре 2017 года. Заявки подали около 200 тыс. претендентов. Победителями стали 103 человека. Два участника стали губернаторами, трое- заместителями федеральных министров, еще 62 получили назначения.
Конкурс "Лидеры России" проходит на платформе "Россия - страна возможностей", которая организована по инициативе президента РФ.