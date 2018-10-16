Губернатор Хабаровского края оценит знание чиновниками Конституции и устава региона

Сергей Фургал предлагает тестировать чиновников на знание Конституции, устава Хабаровского края и других важных законодательных актов страны. Ожидается, что кандидатам предстоит ответить на десятки вопросов, среди которых экономика и владение русским языком. Время ответа не более 1 минуты.