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Губернатор Хабаровского края оценит знание чиновниками Конституции и устава региона

16 октября 2018, 20:00
Новый губернатор Хабаровского края предложил установить в регионе правила оценки чиновников. Все кандидаты пройдут специальный тест на знание высшего закона страны и законодательства края. Далее необходимо пройти собеседование.

Сергей Фургал предлагает тестировать чиновников на знание Конституции, устава Хабаровского края и других важных законодательных актов страны. Ожидается, что кандидатам предстоит ответить на десятки вопросов, среди которых экономика и владение русским языком. Время ответа не более 1 минуты.

Кандидаты обязаны уметь рассказать о программе развития края, их представления о проблемах региона и возможности для изменения ситуации. Итоги тестирования будет рассматривать губернатор. При положительных оценках специалист направляется на собеседование.

В октябре губернатор края решил сократить в правительстве региона три министерства и часть заместителей.

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#Новости#Губернатор#Хабаровск#Александр Мязин#Политика
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