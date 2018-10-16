Финальные скидки до 200 000 рублей на последние квартиры в ЖК «Клевер-Парк»!

В этой квартире создан идеальный баланс между всеми задачами, которые она решает. В просторной прихожей и комнатах есть ниши для хранения. Спальня и кухня имеют удобную для дизайн-проектов форму, близкую к квадрату. Большой санузел легко вместит всё, что вам нужно. От стиральной машины до широкой ванны. Оконные проемы в квартирах занижены — вот почему сюда будет проникать так много солнечного света.