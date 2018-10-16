Финальные скидки до 200 000 рублей на последние квартиры в ЖК «Клевер-Парк»!

Строительство ЖК «Клевер-Парк» подходит к финалу. До конца декабря 2018 года планируется выдача жильцам долгожданных ключей. Распроданы почти все квартиры комплекса — и только несколько всё еще ждут своих хозяев. Их покупателям компания 4D Development предлагает подарок — скидки до 200 тысяч рублей при 100% оплате и в ипотеку!
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Планировки в ЖК «Клевер-Парк» — это образец функциональности и эргономики. Главную популярность завоевали компактные форматы: их любят за гармонию пропорций и внимание ко всем деталям жизни.
Однокомнатная, 35 м²
В этой квартире создан идеальный баланс между всеми задачами, которые она решает. В просторной прихожей и комнатах есть ниши для хранения. Спальня и кухня имеют удобную для дизайн-проектов форму, близкую к квадрату. Большой санузел легко вместит всё, что вам нужно. От стиральной машины до широкой ванны. Оконные проемы в квартирах занижены — вот почему сюда будет проникать так много солнечного света.
Однокомнатные 44,4, форматы 1 и 1+
Выбирайте тот формат, что ближе вашей семье! Внешне эти квартиры похожи, но в них стоят разные акценты. В первой — большая спальня, где можно устроить даже кабинет или фитнес-уголок, во второй — просторная кухня-гостиная, где удобно собирать гостей. В каждой квартире предусмотрены ниши для хранения, широкие прихожие и удобные совмещенные санузлы. Балконы имеют витражное остекление и пускают внутрь много естественного света.
Квартиры можно посетить на демо-этаже комплекса. По территории ЖК комфортно двигаться, ведь стройка почти окончена. В ГП-2 ведется отделка цоколя фасадов и уже запущен клининг. В ГП-3 идет установка подоконников и откосов, ведутся работы с сантехникой, отделкой и электроосвещением. Почти завершены фасады, тротуары и проезды.
Совсем скоро жители «Клевер-Парка» сменят ожидание на радость жизни в окружении достоинств комплекса!
Успевайте, осталось всего несколько квартир в этом комплексе европейского формата! Записывайтесь на просмотр по телефону: +7 (3452) 288-319
Застройщик ООО «Клевер Инвест». Договор долевого участия и проектная декларация на сайте Клеверинвест.рф. Разрешения на строительство от 12.10.2016: 2-й этап (ГП-2) № 72-304-472-2016; 3-й этап (ГП-3) № 72-304-473-2016. Ввод в эксплуатацию 2-го и 3-го этапов (ГП-2, ГП-3) в 4-м квартале 2018 г.