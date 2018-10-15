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В тюменских школах и ссузах пройдут выставки оружия и различные интерактивы

15 октября 2018, 09:30
С понедельника, 15 октября, в тюменских школах и ссузах начнут проходить необычные занятия и перемены в рамках социального проекта "Шанс".
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Тюмень

Для учеников с 4-6 классов организаторы проекта проведут различные интерактивы, выставку оружия, а также организуют фотозону с военной формой, мастер-класс с конструкторами, беседы о путешествиях и создании контента в интернете, съемках видеороликов.

Ученики старших классов смогут принять участие в акции "Делай добро", для этого им нужно будет совершить хороший поступок, рассказать об этом в соцсетях.

Фитнес-тренеры в ссузах на переменах будут подходить к курящим девушкам и предлагать им вместо сигареты розу.

По словам руководителя проекта "Шанс", его задача - привлечь молодежь к выполнению добрых дел. Ученики смогут рассказать о них в сети и тем самым побудить своих сверстников к добровольчеству.

При этом образовательные учреждения смогут сами выбрать программу, которую проведут для учеников,добавила Любовь Бровка.

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