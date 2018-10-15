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В СССР не смогли построить коммунизм и отказаться от денег

15 октября 2018, 21:00
Поколения СССР в течение 70 лет строили Коммунизм. Абсолютное большинство сограждан стремилось к бесплатным продуктам и услугам, однако недостатки данного процесса не дали приблизиться к этой цели.

Между тем идеи Коммунизма окончательно оформились в стране примерно в 1961 году. На XXII съезде правящей партии были обозначены основные цели и задачи для движения в «светлое будущее». Назывались первые сроки реализации – 1980 год. Однако в официальных документах отсутствовали представления о работе этой системы в масштабах всей страны, кроме реализации бесплатных товаров.

Предполагалось, что через несколько десятилетий в СССР продукты и необходимые вещи будут в изобилии, рабочий класс будет трудиться по 6 часов в день и получать равные условия для жизни в стране.

Между тем Советском Союзе действительно появились бесплатные услуги: детский сад, квартиры, санатории и лекарства, медицина.

В силу перераспределения благ общества в любой стране что-либо не может быть абсолютно бесплатным. Государство получает определенное количество денежных средств и распределяет их исходя из своих интересов. На все действия необходимы ресурсы и они не бесконечны и, как следствие, не бесплатны.

Что касается бесплатных промтоваров и продуктов – данная система превратилась в талоны, которые получали рабочие за свою трудовую деятельности и достижение определенных показателей. Причем большая часть из них была на еду, а промтоваров просто не хватало. Ближе к концу 80-х стало не хватать обычных продуктов.

Работая простым слесарем человек вряд ли просто так смог бы получить талоны на черную икру или автомобиль. В результате у огромной страны так и не получилось отменить деньги и сохранить эту страну.

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#Новости#Экономика#СССР#Александр Мязин#Общество
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