В СССР не смогли построить коммунизм и отказаться от денег

Между тем идеи Коммунизма окончательно оформились в стране примерно в 1961 году. На XXII съезде правящей партии были обозначены основные цели и задачи для движения в «светлое будущее». Назывались первые сроки реализации – 1980 год. Однако в официальных документах отсутствовали представления о работе этой системы в масштабах всей страны, кроме реализации бесплатных товаров.