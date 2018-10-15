Тюменцы не спешат в "Лидеры России"

«Заявки на конкурс «Лидеры России» поступили из всех регионов России, а также из нескольких десятков стран мира. Регионом-лидером по количеству заявок является Москва, на столицу приходится 21,1% участников конкурса», – сообщает руководитель конкурса, проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.
УрФО в списках кандидатов конкурса занимает 9,64%. Треть из них (33,26%) – свердловчане, каждый пятый (20,70%) – из Челябинской области. Тюменскую область представили 17,98% участников, далее – Ханты-Мансийский АО (13,40%) и Ямал (10,54%), Курганская область (4,12%).
Регистрация на конкурс открыта до 24 октября.