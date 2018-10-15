Тюменцы не спешат в "Лидеры России"

15 октября на конкурс «Лидеры России» уже зарегистрировались 50 тыс. человек. Больше всего кандидатов заявились из Центрального федерального округа - 35,5%. УрФО занимает долю в 9,64%. Тюменцы не спешат в «Лидеры».

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