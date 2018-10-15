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Тюменская область вошла в список регионов РФ, где строят больше всего жилья

15 октября 2018, 12:00
Названы регионы России, где строят больше всего жилья. Лидерами рейтинга оказались Ленинградская, Московская, Калининградская и Тюменская области. В аутсайдерах – Север и Дальний Восток.
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Тюмень

В пересчете на одного жителя в России ежегодно вводится около 0,5 квадратных метров жилья. Наибольший объем жилья – 1,575 квадратных метров на человека – введен в Ленинградской области. В Московской и Калининградской областях с июля 2017 года по июнь 2018 года было введено более одного квадратного метра жилья на человека. Также в числе лидеров оказалась Тюменская область.

Меньше всего жилья в рассматриваемый период, как показало исследование, было введено в Магаданской области, Чукотском автономном округе и Мурманской области.

Рейтинг был составлен на основании данных Росстата. Москва в нем занимает третье место среди всех регионов РФ.

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