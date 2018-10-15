Тюменская область вошла в список регионов РФ, где строят больше всего жилья

В пересчете на одного жителя в России ежегодно вводится около 0,5 квадратных метров жилья. Наибольший объем жилья – 1,575 квадратных метров на человека – введен в Ленинградской области. В Московской и Калининградской областях с июля 2017 года по июнь 2018 года было введено более одного квадратного метра жилья на человека. Также в числе лидеров оказалась Тюменская область.