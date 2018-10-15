Тюменка погибла под колесами авто в том месте, где убрали пешеходный переход

Новый надземный переход планируют построить уже в декабре этого года, он будет оборудован подъемниками. По сообщению очевидцев, земляные работы начались практически с того момента, когда на тракте в пределах видимости пешеходного перехода под колесами ВАЗ-2141 погибла пожилая женщина 1938 года рождения. По информации «Нашего города», трагическое происшествие произошло вечером в субботу как раз в районе ликвидированного перехода, недалеко от въезда в поселок Московский.
Инициативная группа жителей «подмосковных» поселков возмущена выбором места строительства перехода. По словам активиста Анны Нигматуллиной, никто с жителями не советовался, не было общественных слушаний. «Нам нужен переход напротив центрального въезда в Московский, а не у Дербышей. Люди идут из дачного поселка «Подмосковье», переходят дорогу, чтобы попасть на остановку», - уточняет жительница п. Московский. Теперь получается, чтобы попасть на автобусную остановку, им придется идти по обочине автомагистрали до Дербышей, либо до светофора. Жители сообщают, что и на светофоре проблематично перейти дорогу.
Сегодня переходила через дорогу по светофору. Нормальным шагом перейти не хватило 4 секунды. Всего светофор горит 20 сек. Поинтересовалась у школьников: хватает ли им времени, чтобы перейти дорогу? Они ответили: когда - да, а когда и нет! Что уж там про бабушек говорить?
Начальник ФКУ «Уралуправтодор» Алексей Борисов на встрече с жителями поселков в конце августа этого года утверждал, что напротив Московского не было пешеходного перехода. Однако, местные жители говорят об обратном. Переход был и даже стоял знак, рекомендующий ограничение скорости до 50 км/ч. Местные жители по привычке прокладывают свой маршрут именно там.
Еду на днях к развороту, смотрю слева, против течения, стоит бабушка, я пропустила поток, справа оставалась одна машина, т.к. светофор горел красный, я дождалась, когда она поравняется со мной, прошла меня, поворачиваю налево, а эта бабушка у меня у правого крыла.рассказала жительница поселка Московский
На звуковой сигнал пожилая женщина не отреагировала и продолжала свой путь через автомагистраль.
Жители поселков по Московскому тракту считают, что строительство надземного перехода напротив Дербышей ситуацию не изменит, поскольку он строится в стороне от основного потока людей. По словам «москвичей», автомобилистам, сидящим в своем авто, пешехода не понять: одно дело 200 метров за рулем, и другое - пешком по обочине трассы до светофора, и в обе стороны получается уже полкилометра.
Никто не оправдывает перебежки местных жителей по трассе, но раньше существовал переход через Московский тракт, который всех устраивал. Ситуация обострилась тем, что погибла тюменка. Жители считают, что от части такое положение вещей сложилось из-за халатности чиновников. «Никакую бабульку, которая идет с огорода, да еще с сумкой, в надземник не затащите. И это было сразу понятно», - говорит активист п. Московский.