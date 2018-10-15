Тюменка погибла под колесами авто в том месте, где убрали пешеходный переход

Инициативная группа жителей «подмосковных» поселков возмущена выбором места строительства перехода. По словам активиста Анны Нигматуллиной, никто с жителями не советовался, не было общественных слушаний. «Нам нужен переход напротив центрального въезда в Московский, а не у Дербышей. Люди идут из дачного поселка «Подмосковье», переходят дорогу, чтобы попасть на остановку», - уточняет жительница п. Московский. Теперь получается, чтобы попасть на автобусную остановку, им придется идти по обочине автомагистрали до Дербышей, либо до светофора. Жители сообщают, что и на светофоре проблематично перейти дорогу.