Тюменец отреставрировал раритетный автомобиль 30-х годов

На восстановительные работы тюменский реставратор Евгений Бобриков потратил несколько лет, за это время в машине удалось полностью переварить кузовные детали. Многих необходимых запчастей на такую старую машину не было в продаже и их пришлось изготавливать на заказ, некоторые комплектующие были куплеты в других региона страны.