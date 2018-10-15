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Тюменец отреставрировал раритетный автомобиль 30-х годов

15 октября 2018, 12:30
Тюменский реставратор завершил работу по восстановлению раритетного автомобиля ГАЗ М-1 1937 года.
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Тюмень

По словам самого реставратора, эту машину он приобрел у наследников первого владельца. Точную сумму, которая была потрачена на покупку, он не назвал, пояснив лишь, что легендарная «эмка» обошлась ему в сотни тысяч рублей.

На восстановительные работы тюменский реставратор Евгений Бобриков потратил несколько лет, за это время в машине удалось полностью переварить кузовные детали. Многих необходимых запчастей на такую старую машину не было в продаже и их пришлось изготавливать на заказ, некоторые комплектующие были куплеты в других региона страны.

Несмотря на то, что раритетная машина теперь на ходу, салон автомобиля еще нуждается в ремонте. В настоящее время Евгений Бобриков занят поиском ткани и мастеров по нему.

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