Саратовский прожиточный минимум в Тюмени сойдет за карманные деньги ребенку

3,5 тыс. рублей, о которых заявила экс-министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова, это прожиточный минимум для саратовцев. Она заявила, что этой суммы вполне хватит для сбалансированного питания, вот только сама отказалась прожить на такое меню. Исходя из логики Соколовой, жителям Тюменской области можно и вовсе пировать, у нас прожиточный минимум выше в 3 раза и составляет 10 789 рублей. Для трудоспособного населения он чуть выше - 11 342 рубля, и отличается для детей - 11 100 рублей.
Сергей Пыхалов, депутат Тюменской городской думы от фракции КПРФ:
«3,5 тыс. рублей – это как карманные деньги для ребенка, который в кино собрался. Конечно, этого недостаточно. Даже если человек живет при полном обеспечении, когда за него платят, когда оплачивается жилье, учеба и тебя кормят ужином, то, может, как карманные деньги для школьника, это сойдет. Только одна коммуналка стоит от 3,5 до семи тысяч. Если у тебя есть какие льготы, как у ветераном труда, то может быть проще. На 3,5 тыс. рублей, что? Только булку хлеба в день кушать? Солдатский паек? В Тюмени 11 200 уровень оплаты труда – для выживания достаточно. Но, человек должен развиваться культурно и нравственно, для этого нужен хоть какой-то задел".
Я считаю, если доход на одного члена семьи должен быть от 20 тыс. и более, этого вполне достаточно, но не ниже.Сергей Пыхалов, депутат Тюменской городской Думы
Наталья Проскурякова, депутат Тюменской городской думы от ЕР, директор фитнес-клуба:
«Нет недостаточно. Вы должны знать как рассчитывается корзина.
50% — это еда, очень мало мяса, в основном овощи, картофель, макароны.
Вторая половина досчитывается из различных услуг, в том числе ЖКХ и так далее. Любые выплаты – это компромисс между потребностями государства и человека. По мнению государства, прожиточного минимума достаточно, что бы человек выживал".
Артем Зайцев, глава совета депутатов ЛДПР Тюменской области:
«Она, конечно, ошиблась. Минимальный размер оплаты труда не достаточен. У нас страна статистики. Средняя зарплата такая, которую люди не видят. ЖКХ – дорожает, НДС поднимается, людей добили еще пенсионной реформой.
Государственные служащие, которые имеют неосторожность так высказаться, видимо, живут за тремя воротами.
Очень многое зависит от прожиточного минимума. Все социальные выплаты и пособия рассчитываются от него. Надеюсь, что станем не государством статистики, а государством, более реалистично смотрящим на вещи".
Глеб Трубин, депутат Тюменской областной думы от фракции ЛДПР:
"Безусловно, таких средств недостаточно. У нас неделю назад обсуждался вопрос о прожиточном минимуме. Мы решили, что невозможно нормально, полноценно прожить, его надо поднимать. У нашего региона есть все возможности. ХМАО, ЯНАО, Москва, Якутия поднимают свои уровни. Поэтому ни 3, ни 5, ни 8, ни даже 10 тысяч, при том уровне цен на продукты, не являются достаточными. У нас в программном заявлении указано, что минимальная зарплата и пенсия должна быть 20 000 тысяч рублей. Вот при таком уровне выплат, человеку можно жить. Конечно, придется отказываться от новых телефоном или автомобилей, но от еды и одежды точно не придется".
Александр Лобов, член избирательной комиссии Тюменской области от ЛДПР: "В Тюмени, если жить в небольшой квартире, отсюда с небольшими платежами за ЖКУ, не иметь автомобиль и значит не тратиться на бензин, транспортный налог, его ремонт, штрафы и т.д., скупаться продуктами и непродовольственными товарами в недорогих сетевых магазинах, т.е. без изысков, не иметь кредитов с их ежемесячными платежами и штрафами за просрочку, мне хватило бы и 15 000 руб. в месяц.
На примере моей семьи из четверых человек, двое из которых дети, на 40 - 50 тыс. руб. в месяц прожить можно, чтобы с голоду не пухнуть и иногда в кино ходить на утренние сеансы по 99 руб.
Александр Чепик, депутат Тюменской городской думы от фракции КПРФ:
"Нормой должно считаться не менее 40 тыс. рублей. Это минимум на одного человека. Но разница есть, ребёнку необходимо около 20 тыс., взрослому - 40 тыс., как и пенсионеру. Саратовская чиновница оторвалась от жизни, она не знает реального положения дел, далека от народа. Даже 10 тыс. в 2008, это как 60 тыс. в 2018, по моему личному мнению и опыту. У нас 25 тыс. средняя зарплата.
Средняя должна быть 250 -300 тыс. на семью из четырех человек. Это не идеально даже, это нормально, и что-то подобное даже было в 1996 и в 2007 годах.