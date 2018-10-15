Саратовский прожиточный минимум в Тюмени сойдет за карманные деньги ребенку

«3,5 тыс. рублей – это как карманные деньги для ребенка, который в кино собрался. Конечно, этого недостаточно. Даже если человек живет при полном обеспечении, когда за него платят, когда оплачивается жилье, учеба и тебя кормят ужином, то, может, как карманные деньги для школьника, это сойдет. Только одна коммуналка стоит от 3,5 до семи тысяч. Если у тебя есть какие льготы, как у ветераном труда, то может быть проще. На 3,5 тыс. рублей, что? Только булку хлеба в день кушать? Солдатский паек? В Тюмени 11 200 уровень оплаты труда – для выживания достаточно. Но, человек должен развиваться культурно и нравственно, для этого нужен хоть какой-то задел".