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Новая стихийная свалка появилась на улице Елизарова в Тюмени

15 октября 2018, 17:00
Тюменцы сообщают о новой стихийной свалке по улице Елизарова. Местные жители отмечают, что мусор сброшен прямо около контейнера для сбора ТБО, который практически пуст.
Сюжет
Тюмень

Пост о стихийной свалке появился в соцсетях 15 октября. Тюменцы отмечают, что кто-то поленился пройти около 10 метров и выбросить мусор в специально отведенный для этого контейнер.

Между тем горожане сообщают, что в черте города вывести мусор с помощью газели на полигон стоит 2 500 рублей.

В октябре 2018 года тюменцы все чаще жалуются на скопление мусора во дворах домов и в районе дачных участков. За последнее время в городе зарегистрировано 159 стихийных свалок, из которых 57 убраны. Местные жители не дожидаясь ликвидации свалки могут сжечь мусор, однако ситуацию усугубляют дачники. В результате убранные свалки появляются вновь на прежнем месте.

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#Новости#Свалка#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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