Новая стихийная свалка появилась на улице Елизарова в Тюмени

Пост о стихийной свалке появился в соцсетях 15 октября. Тюменцы отмечают, что кто-то поленился пройти около 10 метров и выбросить мусор в специально отведенный для этого контейнер.
Между тем горожане сообщают, что в черте города вывести мусор с помощью газели на полигон стоит 2 500 рублей.
В октябре 2018 года тюменцы все чаще жалуются на скопление мусора во дворах домов и в районе дачных участков. За последнее время в городе зарегистрировано 159 стихийных свалок, из которых 57 убраны. Местные жители не дожидаясь ликвидации свалки могут сжечь мусор, однако ситуацию усугубляют дачники. В результате убранные свалки появляются вновь на прежнем месте.