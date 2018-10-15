Новая стихийная свалка появилась на улице Елизарова в Тюмени

В октябре 2018 года тюменцы все чаще жалуются на скопление мусора во дворах домов и в районе дачных участков. За последнее время в городе зарегистрировано 159 стихийных свалок, из которых 57 убраны. Местные жители не дожидаясь ликвидации свалки могут сжечь мусор, однако ситуацию усугубляют дачники. В результате убранные свалки появляются вновь на прежнем месте.