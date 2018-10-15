Новая детская поликлиника откроется 16 октября в Тарманах

В медицинском учреждении будут практиковать врачи педиатрического отделения. Новое оборудование и квалификация специалистов позволит обслуживать около 2 000 детей, проживающих в Тарманах.
Более того, предполагается работа специальных процедурных и прививочных кабинетов, исследование анализов. В регистратуре лечебного учреждения можно оформить электронную медкарту и следить за историей болезни онлайн. Для удобства родителей предусмотрена игровая комната, а все пациенты с признаками ОРВИ пройдут специализированную диагностику.
Все строительные работы и ремонт здания были проведены с учетом комфорта для пациентов. На входе в поликлинику действует пандус для помощи людям с ограниченными возможностями.