nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Новая детская поликлиника откроется 16 октября в Тарманах

15 октября 2018, 15:30
В областной столице 16 октября пройдет открытие нового филиала поликлиники № 8. Мероприятие пройдет в 12:00 на улице Маршака, 5/1.
Сюжет
Тарманы

В медицинском учреждении будут практиковать врачи педиатрического отделения. Новое оборудование и квалификация специалистов позволит обслуживать около 2 000 детей, проживающих в Тарманах.

Более того, предполагается работа специальных процедурных и прививочных кабинетов, исследование анализов. В регистратуре лечебного учреждения можно оформить электронную медкарту и следить за историей болезни онлайн. Для удобства родителей предусмотрена игровая комната, а все пациенты с признаками ОРВИ пройдут специализированную диагностику.

Все строительные работы и ремонт здания были проведены с учетом комфорта для пациентов. На входе в поликлинику действует пандус для помощи людям с ограниченными возможностями.

Материалы по теме
«Городская поликлиника №3» в Тюмени закупит оборудование на 919 тысяч рублей
#Новости#Тарманы#Поликлиника#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25