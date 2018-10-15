22 новых автомобиля получили полицейские Тюменской области

В начале июля местные стражи правопорядка обновили автопарк 10 новыми внедорожниками УАЗ «Патриот» и машинами «Газель». Транспортные средства были распределены по территориальным округам Тюменской области, среди которых Уват, Ялуторовск и Тюмень. Автомобили оснащены необходимыми спецсредствами и современной компьютерной техникой. На церемонии присутствовали руководители МВД региона.