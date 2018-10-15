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22 новых автомобиля получили полицейские Тюменской области

15 октября 2018, 18:00
Полицейские Тюменской области получили 10 легковых автомобилей «Нива» и 12 Lada Granta. Сообщается, что транспортные средства перейдут местным участковым.

Новый автотранспорт будет нести службу в областной столице, Ишиме, Тобольске и нескольких районах Тюменской области.

На мероприятии по вручению ключей присутствовали руководства полицейского главка региона и руководитель ведомственных структур МВД Тюменской области.

В начале июля местные стражи правопорядка обновили автопарк 10 новыми внедорожниками УАЗ «Патриот» и машинами «Газель». Транспортные средства были распределены по территориальным округам Тюменской области, среди которых Уват, Ялуторовск и Тюмень. Автомобили оснащены необходимыми спецсредствами и современной компьютерной техникой. На церемонии присутствовали руководители МВД региона.

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#Новости#Тюменская область#МВД#Александр Мязин#Общество
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