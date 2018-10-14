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В детсадах Тюмени детей кормят биодобавкой, Роспотребнадзор не видит в этом нарушений

14 октября 2018, 18:29
Региональное Управление Роспотребнадзора не видит нарушений в том, что детей в садах вопреки установленным нормам кормят обезжиренной биодобавкой "Биовестин-А", которую закупают дополнительно к рекомендуемому списку кисломолочных продуктов.
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Тюмень

Как стало известно "Нашему городу", за последние три года выросло количество детских садов Тюмени и юга области, которые включают в детское меню кисломолочный порошковый продукт «Биовестин-А». Это бифидосодержащий концентрат, для производства которого используют сухое молоко, кукурузный сироп, соду и дрожжевой автолизат.

"Биовестин-А" позиционируется производителем как кисломолочный обезжиренный продукт питания. В справочнике БАДов сообщается, что продукт применяют в комплексной терапии при дисфункциях кишечника (диарея как клиническое проявление дисбиоза); дисбактериозах различного происхождения, обусловленных наличием условно патогенной микрофлоры кишечника, а также при длительной гормональной и лучевой терапии; железодефицитных анемиях, витаминодефицитных состояниях.

"Нашему городу" стало известно, что БАД "Биовестин-А" закупается детсадами города и юга области дополнительно к списку рекомендованных кисломолочных продуктов для детского питания.

В Санитарно-эпидемиологических требованиях к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций от 15 мая 2013 года сообщается, что в качестве продуктов питания для детей следует использовать "Молоко и кисломолочные продукты с м.д.ж. не ниже 2,5%".

Пробиотик с жирностью 0,5% марки «Биовестин-А» не только не соответствует минимальной жирности в 2,5% (Приложение 10 СанПиН 2.4.1.3049-13), но и не подлежит сертификации по ГОСТу, что исключает возможность применения в пищу дошкольников биологически активных добавок (БАДы не подлежат сертификации по ГОСТу).

В региональном Управлении Роспотребнадзора «Нашему городу» сообщили, что в рамках очередной проверки дошкольных организаций специалисты установили, что «Биовестин-А» относится к кисломолочным обезжиренным продуктам. Оценку соответствия специалисты Роспотребнадзора провели в форме декларирования (ТР ТС 021/2011. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции»), то есть проверили на безопасность.

В результате проверки, Управление Роспотребнадзора совершенно упустило из вида тот факт, что в детском меню по нормам не должно быть биологически активных добавок, тем более обезжиренных.

#Новости#Управлением Роспотребнадзора по Тюменской области#Тюменская область#Детское питание#Биовестин-А#Тюмень#Юлия Глазова#Общество
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