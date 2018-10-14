В детсадах Тюмени детей кормят биодобавкой, Роспотребнадзор не видит в этом нарушений

Пробиотик с жирностью 0,5% марки «Биовестин-А» не только не соответствует минимальной жирности в 2,5% (Приложение 10 СанПиН 2.4.1.3049-13), но и не подлежит сертификации по ГОСТу, что исключает возможность применения в пищу дошкольников биологически активных добавок (БАДы не подлежат сертификации по ГОСТу).