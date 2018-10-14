Тюменским менеджерам готовы платить более 200 тысяч рублей в месяц

Всего в банке вакансий Тюменской области насчитывается более 27 000 вакантных мест. По информации регионального департамента занятости населения, в списке вакансий преимущественно рабочие специальности — 65%.
Больше всего предложений поступает от подрядчиков "ЗапСибНефтехима" в Тобольске: на завод требуются сварщики, подсобные рабочие, монтажники и пр.
Численность зарегистрированных безработных граждан по данным Тюменьстата в августе 2018 года составила 3,7 тыс.человек, уменьшившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14,2%.