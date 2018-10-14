Тюменским менеджерам готовы платить более 200 тысяч рублей в месяц

Самую высокую зарплату - от 150 до 200 тысяч рублей - в Тюменской области предлагают менеджерам высшей категории. Самое низкое ежемесячное вознаграждение - от 2000 до 4000 рублей - предлагается уборщикам, санитарам и почтальонам.

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