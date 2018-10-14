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Тюменским менеджерам готовы платить более 200 тысяч рублей в месяц

14 октября 2018, 13:42
Самую высокую зарплату - от 150 до 200 тысяч рублей - в Тюменской области предлагают менеджерам высшей категории. Самое низкое ежемесячное вознаграждение - от 2000 до 4000 рублей - предлагается уборщикам, санитарам и почтальонам.
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Тюмень

Всего в банке вакансий Тюменской области насчитывается более 27 000 вакантных мест. По информации регионального департамента занятости населения, в списке вакансий преимущественно рабочие специальности — 65%.

Больше всего предложений поступает от подрядчиков "ЗапСибНефтехима" в Тобольске: на завод требуются сварщики, подсобные рабочие, монтажники и пр.

Численность зарегистрированных безработных граждан по данным Тюменьстата в августе 2018 года составила 3,7 тыс.человек, уменьшившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14,2%.

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#Новости#Вакансии#ЗапСибНефтехим#Департамент труда и занятости населения#Тюмень#Алена Печур#Экономика
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