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В Тюменской области появится аэропорт в виде чума

13 октября 2018, 15:49
Конструкция стоимостью в 7,2 млрд рублей будет построена в Новом Уренгое. Работы начнутся весной 2019 года и полностью завершатся к 2021 году.
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ЯНАО

По словам исполнительного директора аэропорта Романа Бочкова, длительные сроки строительства обусловлены коротким летним сезоном в ЯНАО. Однако это того стоит - ямальцам пообещали удобства на уровне мировых аэропортов: посадку в самолет без выхода на улицу и вместительную парковку.

Визуально аэропорт будет напоминать чумы тундровиков, а его пропускная способность вырастет в четыре раза. В планах проектировщиков реконструкция взлетно-посадочной полосы и строительство терминального комплекса пропускной способностью полтора миллиона пассажиров в год.

Все расходы по строительству новой воздушной гавани берет на себя инвестор.

Генпроектировщиком реконструкции аэродрома и строительства нового аэровокзального комплекса выступает "Красаэропроект".

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