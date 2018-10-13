В Тюменской области появится аэропорт в виде чума

По словам исполнительного директора аэропорта Романа Бочкова, длительные сроки строительства обусловлены коротким летним сезоном в ЯНАО. Однако это того стоит - ямальцам пообещали удобства на уровне мировых аэропортов: посадку в самолет без выхода на улицу и вместительную парковку.
Визуально аэропорт будет напоминать чумы тундровиков, а его пропускная способность вырастет в четыре раза. В планах проектировщиков реконструкция взлетно-посадочной полосы и строительство терминального комплекса пропускной способностью полтора миллиона пассажиров в год.
Все расходы по строительству новой воздушной гавани берет на себя инвестор.
Генпроектировщиком реконструкции аэродрома и строительства нового аэровокзального комплекса выступает "Красаэропроект".