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Магазин подарков под Тюменью станет резиденцией Деда Мороза

13 октября 2018, 16:37
Навестить Деда Мороза можно будет в селе Горьковка Тюменского района, где появится магазин новогодних подарков. Для гостей также предусмотрены развлекательные мероприятия.

Как сообщила глава Горьковского муниципального образования Елена Пластинина, здание магазина будет построено в центре населенного пункта и выполнено в европейском стиле, а украшением его займутся местные жители.

Традиционной резиденцией Деда Мороза в Тюменской области считается туркомплекс "Абалак". Однако его посещение не бесплатно, а за фирменный подарок дедушки за рассказанное стихотворение в прошлом году просили 250 рублей.

Какие расценки предложит гостям резиденция в Тюменском районе - пока неизвестно.

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