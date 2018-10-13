Магазин подарков под Тюменью станет резиденцией Деда Мороза

Как сообщила глава Горьковского муниципального образования Елена Пластинина, здание магазина будет построено в центре населенного пункта и выполнено в европейском стиле, а украшением его займутся местные жители.
Традиционной резиденцией Деда Мороза в Тюменской области считается туркомплекс "Абалак". Однако его посещение не бесплатно, а за фирменный подарок дедушки за рассказанное стихотворение в прошлом году просили 250 рублей.
Какие расценки предложит гостям резиденция в Тюменском районе - пока неизвестно.