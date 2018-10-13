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159 стихийных свалок зарегистрировано в Тюмени за последнее время

13 октября 2018, 09:00
Жители областного центра все чаще размещают в соцсетях фотографии стихийных свалок и жалуются на задержки с вывозом мусора на нескольких улицах города.
Сюжет
Тюмень

За последнее время жители улиц Павлова, Калинина, Декабристов и Червишевский тракт отметили, что мусорщики не спешат вывозить ТБО. Более того, запросы и заявления в местные управляющие компании не дают результатов.

Мусор накапливается неделями, при этом на нескольких улицах рядом расположены детские площадки. Горожане отмечают характерный запах на улице.

Ситуацию усугубляют дачники, которые возвращаются после летнего сезона домой. Образовавшиеся горы мусора некоторые местные жители предпочитают сжигать не дожидаясь его вывоза.

На сегодняшний день специалисты зафиксировали 159 сообщений тюменцев о стихийных свалках. Из них убраны 57 или 35% от общего количества.

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#Новости#Свалки#Тюмень#Александр Мязин#Город
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