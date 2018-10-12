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В Тюмени суд оштрафовал координатор штаба Навального на 290 тыс. рублей

12 октября 2018, 12:03
Центральный районный суд Тюмени оштрафовал координатора штаба Навального Александра Куниловского на 290 тыс. рублей за организацию несогласованного митинга 9 сентября против пенсионной реформы. Его признали виновным в административном правонарушении 20.2.1 КоАП РФ, которая была переквалифицирована в 20.2.8 КоАП РФ.
Сюжет
Тюмень

Максимальный размер штрафа стал вторым у Александра Куниловского. 11 мая тюменский суд признал виновным координатора тюменского штаба Алексея Навального Александра Куниловского по части 8 статьи 20.2 КоАП РФ — «повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия». Тогда судья назначил Александру Куниловскому штраф в размере 280 тысяч рублей за акцию "Он нам не царь", которая прошла в Тюмени 5 мая 2018 года.

Сам Александр Куниловский сообщил «Нашему городу», что это «решение стандартное, другого не ожидал». При этом на заседание Александр пришел с сумкой на случай, если вместо штрафа назначат арест. Накануне суда, 11 октября, к Куниловскому пришли полицейские, чтобы убедиться, явится ли он в суд.

Координатора Александра Куниловского задержали перед началом несогласованного митинга против пенсионной реформы 9 сентября. Вместе с ним был задержан Олег Коржанов. В отделении полиции на них составили протоколы об административном правонарушении и вечером того же дня отпустили. Олега Коржанова повторно задержали накануне заседания, 19 сентября. 20 сентября Центральный районный суд назначил Коржанову, заместителю координатора тюменского штаба Навального, штраф в 280 тысяч рублей за призыв в сети на несогласованный митинг против пенсионной реформы 9 сентября.

24 сентября волонтер штаба Виталий Барманжеев получил штраф в 15 тысяч за участие в митинге 9 сентября. Суд принял во внимание публикацию в СМИ, где Барманжеева назвали организатором шествия и проведения несанкционированного митинга у городской администрации.

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