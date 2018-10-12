В Тюмени суд оштрафовал координатор штаба Навального на 290 тыс. рублей

Координатора Александра Куниловского задержали перед началом несогласованного митинга против пенсионной реформы 9 сентября. Вместе с ним был задержан Олег Коржанов. В отделении полиции на них составили протоколы об административном правонарушении и вечером того же дня отпустили. Олега Коржанова повторно задержали накануне заседания, 19 сентября. 20 сентября Центральный районный суд назначил Коржанову, заместителю координатора тюменского штаба Навального, штраф в 280 тысяч рублей за призыв в сети на несогласованный митинг против пенсионной реформы 9 сентября.