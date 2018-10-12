В Тюмени на место уволенного за драку полковника Имамова назначили нового человека

До весны этого года начальником штаба УМВД по Тюменской области был полковник внутренней службы Ислам Имамов. Но его уволили за драку в одном из тюменских кафе. Место начальника МО МВД «Тюменский» стало вакантным после того, как 1 октября на другую должность – руководителя Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних областного полицейского ведомства – перешел полковник полиции Евгений Козлов.