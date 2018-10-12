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В Тюмени на место уволенного за драку полковника Имамова назначили нового человека

12 октября 2018, 15:30
Сегодня, 12 октября, штаб УМВД по Тюменской области возглавил полковник внутренней службы Вячеслав Шуляк. Новое назначение получил подполковник полиции Александр Попов. Он стал начальником межмуниципального отдела МВД России «Тюменский»
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Тюмень

Генерал-майор полиции Юрий Алтынов пожелал руководителям успехов на ответственных должностях и выразил уверенность в том, что они справятся с поставленными задачами.

До весны этого года начальником штаба УМВД по Тюменской области был полковник внутренней службы Ислам Имамов. Но его уволили за драку в одном из тюменских кафе. Место начальника МО МВД «Тюменский» стало вакантным после того, как 1 октября на другую должность – руководителя Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних областного полицейского ведомства – перешел полковник полиции Евгений Козлов.

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