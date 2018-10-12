В Тюмени бизнесмен вернул банку 7 млн рублей после ареста двух внедорожников

Сообщается, что должник не собирался добровольно платить по кредиту. В результате приставы наложили арест на личные счета бизнесмена и 2 его автомобиля - Mercedes-Benz и Toyota. Более того, должник был ограничен в возможности выезда за пределы страны.
На данный момент бизнесмен полностью оплатил образовавшуюся задолженность. В ближайшее время с его имущества будет снят арест.
С начала октября сотрудники УФССП Тюменской задержали несколько водителей у которых образовалась крупная задолженность. 5 октября тюменка оплатила долг в 4 000 000 рублей после ареста автомобиля Land Rover.