В Тюмени Андрей Артюхов предложил переименовать аэропорт Рощино в честь Петра Ершова

Это предложение Андрей Артюхов сделал на первом региональном культурном форуме «Точки роста».
Также Артюхов отметил, что три года назад праздновалось 200-летие со дня рождения писателя. И добавил, что сказка «Конек-горбунок» переведена на десятки языков мира. А после Андрей Артюхов зачитал несколько строк из сказки:
«Горбунок-конек встряхнулся,
Встал на лапки, встрепенулся,
Хлопнул гривкой, захрапел
И стрелою полетел».
А затем пошутил, что Конек-горбунок умел летать, поэтому для аэропорта – название в самый раз. Зал поддержал это предложение аплодисментами.
Накануне дан старт проекту «Великие имена России». В его рамках 45 российским аэропортам будут присвоены имена выдающихся соотечественников. Выбранные имена дополнят официальные названия аэропортов. Конкурс пройдет в четыре этапа. Секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев заявил, что 5 декабря планируется завершить конкурс и объявить имена, которые жители страны присвоили аэропортам. А потом начнется конкурс на оформление этих аэропортов.