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В Тюмени Андрей Артюхов предложил переименовать аэропорт Рощино в честь Петра Ершова

12 октября 2018, 15:00
Первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов предложил назвать аэропорт Рощино в честь писателя Петра Ершова, который родился в Ишимском районе. Он сказал, что Ершов внес огромный вклад в мировую литературу.
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Тюмень

Это предложение Андрей Артюхов сделал на первом региональном культурном форуме «Точки роста».

Также Артюхов отметил, что три года назад праздновалось 200-летие со дня рождения писателя. И добавил, что сказка «Конек-горбунок» переведена на десятки языков мира. А после Андрей Артюхов зачитал несколько строк из сказки:

«Горбунок-конек встряхнулся,

Встал на лапки, встрепенулся,

Хлопнул гривкой, захрапел

И стрелою полетел».

А затем пошутил, что Конек-горбунок умел летать, поэтому для аэропорта – название в самый раз. Зал поддержал это предложение аплодисментами.

Накануне дан старт проекту «Великие имена России». В его рамках 45 российским аэропортам будут присвоены имена выдающихся соотечественников. Выбранные имена дополнят официальные названия аэропортов. Конкурс пройдет в четыре этапа. Секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев заявил, что 5 декабря планируется завершить конкурс и объявить имена, которые жители страны присвоили аэропортам. А потом начнется конкурс на оформление этих аэропортов.

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#Новости#Аэропорт Рощино#Ишимский район#Петр Ершов#Тюменская область#Единая Россия#Андрей Артюхов#Тюмень#Радик Енчу#Общество
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