В детсаде Ялуторовска в продуктах обнаружены гусеницы

Сообщается, что нарушения выявлены из-за не соблюдения условий хранения пищевых продуктов. Более того, на маркировке продукции не указаны адрес предприятия изготовителя и срок годности. Горох и манная крупа проходят по документам, действие которых прекращено в марте прошлого года.
Специалистами были отобраны пробы продуктов. В результате в образцах риса обнаружены две гусеницы.
На данный момент руководство детского сада, завхоз и кладовщик привлечены к административной ответственности по ст. 7.18 КоАП РФ. Выдано предписание об устранении нарушений. В ближайшее время в отношении поставщика продуктов будет проведена проверка. Продукция была закуплена на официальных торгах с помощью сайта госуслуги.