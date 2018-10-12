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В детсаде Ялуторовска в продуктах обнаружены гусеницы

12 октября 2018, 16:50
В Ялуторовске выявлены 220 кг крупы с гусеницами. По информации специалистов Россельхознадзора, инцидент произошел в одном из детских садов города.

Сообщается, что нарушения выявлены из-за не соблюдения условий хранения пищевых продуктов. Более того, на маркировке продукции не указаны адрес предприятия изготовителя и срок годности. Горох и манная крупа проходят по документам, действие которых прекращено в марте прошлого года.

Специалистами были отобраны пробы продуктов. В результате в образцах риса обнаружены две гусеницы.

На данный момент руководство детского сада, завхоз и кладовщик привлечены к административной ответственности по ст. 7.18 КоАП РФ. Выдано предписание об устранении нарушений. В ближайшее время в отношении поставщика продуктов будет проведена проверка. Продукция была закуплена на официальных торгах с помощью сайта госуслуги.

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#Новости#Детский сад#Ялуторовск#Александр Мязин#Общество
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