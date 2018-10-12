В детсаде Ялуторовска в продуктах обнаружены гусеницы

Сообщается, что нарушения выявлены из-за не соблюдения условий хранения пищевых продуктов. Более того, на маркировке продукции не указаны адрес предприятия изготовителя и срок годности. Горох и манная крупа проходят по документам, действие которых прекращено в марте прошлого года.