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Миграционный прирост населения в России снизился в пределах 25%

12 октября 2018, 19:00
В РФ зафиксировано снижение миграционного прироста. Эксперты полагают, что за последние годы естественная убыль населения не восполняется за счет граждан СНГ и ближнего зарубежья.

В одном из сетевых журналов демограф Екатерина Щербакова зафиксировала значительное снижение притока населения. В первом полугодии 2018 года прирост составил 75 400 человек. Данный показатель на 26% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Между тем специалисты Росстата подтверждают предположения демографов. За семь месяцев 2018 года миграционный поток составил 78 650 человек, что на 34,3% меньше показателей прошлого года. Отмечается, что миграция не восполняет естественной убыли населения в России, а общая численность жителей РФ сократилась с начала года на 91 900 человек. Из страны на свою родину с января 2018 года вернулись 210 000 мигрантов.

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#Новости#Миграция#Россия#Александр Мязин#Экономика
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