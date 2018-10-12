Миграционный прирост населения в России снизился в пределах 25%

Между тем специалисты Росстата подтверждают предположения демографов. За семь месяцев 2018 года миграционный поток составил 78 650 человек, что на 34,3% меньше показателей прошлого года. Отмечается, что миграция не восполняет естественной убыли населения в России, а общая численность жителей РФ сократилась с начала года на 91 900 человек. Из страны на свою родину с января 2018 года вернулись 210 000 мигрантов.