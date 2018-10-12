"Кто надавил на Моора?" "Трезвая Тюмень" против инициативы губернатора

Общественники против любого послабления налогов в отношении производителей алкоголя в России. Председатель тюменской городской общественной организации утверждения и сохранения трезвости «Трезвая Тюмень» Александр Зверев выразил негодование по поводу такого законопроекта.
Себестоимость бутылки водки 15 рублей, минимальная цена 200 рублей, это сверхприбыли, о каком послаблении налогов может идти речь.комментирует Александр Зверев
Так же он провел аналогию с вошедшим в список предприятий заводом "Бенат", который производит 1/500 всего алкоголя в стране.
В стране ежегодно от алкоголя умирает 1 млн человек, даже Путин признает 600 тыс. В таком случае "Бенат" ответственен за 2000 смертей.говорит общественник.
Кроме того Александр Зверев уверен, что губернатор не мог единолично предложить этот законопроект.
"Нужно разобраться кто надавил на Моора", - задается вопросом председатель "Трезвой Тюмени".
Председатель общественного движения "Трезвая Россия" Султан Хамзаев направил губернатору и председателю правительства Медведеву обращение с призывом отозвать законопроект, освобождающий от налогов производителей алкоголя.
«Такой бизнес, напротив, нужно обременять налогами, потому что он и так получает сверхприбыль. Во всем мире развита практика, когда на производителей алкоголя вешают дополнительные налоги, потому что их деятельность оставляет после себя тяжелые социальные последствия. Это пьяные ДТП, травматизм, смертность граждан и сокращение трудовой части населения. И как следствие, дополнительная нагрузка на медицину и социальную сферу», - говорится в обращении.
Губернатор Тюменской области внес в облдуму законопроект о предоставлении налоговых льгот на 19-21 гг. По информации экспертов, налоговые послабления могут полчить, в первую очередь, предприятия "СИБУРа", а также производители водки и пива в регионе.