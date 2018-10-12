"Кто надавил на Моора?" "Трезвая Тюмень" против инициативы губернатора

«Такой бизнес, напротив, нужно обременять налогами, потому что он и так получает сверхприбыль. Во всем мире развита практика, когда на производителей алкоголя вешают дополнительные налоги, потому что их деятельность оставляет после себя тяжелые социальные последствия. Это пьяные ДТП, травматизм, смертность граждан и сокращение трудовой части населения. И как следствие, дополнительная нагрузка на медицину и социальную сферу», - говорится в обращении.