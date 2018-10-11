За первый день на конкурс "Лидеры России" заявилось рекордное количество желающих

На конкурс 2017-2018 годов было подано около 200 тысяч заявок. На второй конкурс «Лидеры России» всего за сутки с момента его запуска подано уже более 24 тысяч заявок из разных регионов России и всего мира, сообщил руководитель проекта, гендиректор АНО «Россия — страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров. Он выразил уверенность, что в этом году учатсников будет гораздо больше.
На первый день регистрации среди участников по количеству заявок лидирует Центральный федеральный округ, там подали заявки 8 976 человек (37,4%). От Приволжского - 3 408 (14,2%), Северо-Западного 3 120 (13%), Сибирского 2 400 (10%). От УрФО заявились пока только 2 352 кандидата (9,8%). Далее идут Южный (8,7%), Дальневосточный (3,7%), Северо-Кавказский (3,14%) округа.
Регистрация на конкурс открыта до 24 октября. Подать заявку можно на сайте конкурса: https://лидерыроссии.рф/