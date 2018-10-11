За первый день на конкурс "Лидеры России" заявилось рекордное количество желающих

На конкурс 2017-2018 годов было подано около 200 тысяч заявок. На второй конкурс «Лидеры России» всего за сутки с момента его запуска подано уже более 24 тысяч заявок из разных регионов России и всего мира, сообщил руководитель проекта, гендиректор АНО «Россия — страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров. Он выразил уверенность, что в этом году учатсников будет гораздо больше.