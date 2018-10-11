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В Кургане Шумков встретился с представителями бизнес-сообщества из Тюменской области

11 октября 2018, 20:30
В Кургане сегодня, 11 октября, врио губернатора региона Вадим Шумков провел встречу с представителями бизнес-сообщества из Тюменской области. В ходе встречи он поделился мнением, что с точки зрения бизнеса в Зауралье есть огромный потенциал.
Сюжет
Тюмень

В бизнес-сообщество из соседнего региона вошли: уполномоченный по защите прав предпринимателей Тюменской области Лариса Невидайло, представители общественной организации «Деловая Россия», предприниматели. Главная цель – обмен опытом с зауральским бизнес-сообществом и оценка возможностей реализации новых проектов.

Мы оставим то лучшее, что было в Курганской области, и привьем то лучшее, что есть в Тюменской области, сказал Вадим Шумков

При этом он назвал своей «святой обязанностью», для которой он пришел – это поднимать экономику и улучшать жизнь Курганской области.

Вадим Шумков подчеркнул, что подобные встречи должны проводиться регулярно и дал поручение департаменту экономического развития проработать предложения. В ходе совещания глава региона поручил своим заместителям, руководителям органов власти сегодня лично обсудить конкретные предложения и ответить на вопросы, поступившие от предпринимателей. Кроме того, врио губернатора поставил департаменту экономического развития задачу при внесении изменений или принятии новых профильных документов обсуждать их с бизнес-сообществом.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Тюменской области Лариса Невидайло отметила, что также считает подобные встречи полезными для развития экономики как Курганской, так и Тюменской области. Бизнес-омбудсмен выразила желание пригласить зауральских предпринимателей с такой же бизнес-миссией в Тюмень.

После встречи в правительстве Зауралья представители бизнес-сообщества продолжили работу в Бизнес-инкубаторе Курганской области, на заводе «Темпер» и других объектах.

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