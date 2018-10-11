В Кургане Шумков встретился с представителями бизнес-сообщества из Тюменской области

Вадим Шумков подчеркнул, что подобные встречи должны проводиться регулярно и дал поручение департаменту экономического развития проработать предложения. В ходе совещания глава региона поручил своим заместителям, руководителям органов власти сегодня лично обсудить конкретные предложения и ответить на вопросы, поступившие от предпринимателей. Кроме того, врио губернатора поставил департаменту экономического развития задачу при внесении изменений или принятии новых профильных документов обсуждать их с бизнес-сообществом.