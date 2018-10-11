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Прокурор Нового Уренгоя Андрей Шерман покидает свой пост

11 октября 2018, 21:00
В Новом Уренгое свой пост покидает прокурор Андрей Шерман. Сообщается, что 12 октября он проведет последний рабочий день.
Сюжет
ЯНАО

Отмечается, что официальный повод для увольнения — по собственному желанию. По информации источников Znak.com, данное решение было принято после ряда претензий со стороны прокуратуры ЯНАО.

Андрей Шерман начал работу в прокуратуре в 2000 году на должности следователя Тюменской транспортной прокуратуры.

В сентябре 2018 года в Новом Уренгое сменился руководитель следственного отдела СУ СКР по ЯНАО. Пост занял 35-летний Владислав Храмов, приехавший из Москвы. По одной из версий руководитель СУ СКР по ЯНАО не смог сработаться с руководством.

В марте 2018 года свою должность покинул начальник штаба УМВД по ЯНАО Виталий Бучков. С 2010 года он возглавлял отдел МВД Салехарда, а в 2017 году занял пост начальника штаба УМВД по ЯНАО.

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