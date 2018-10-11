Прокурор Нового Уренгоя Андрей Шерман покидает свой пост

В сентябре 2018 года в Новом Уренгое сменился руководитель следственного отдела СУ СКР по ЯНАО. Пост занял 35-летний Владислав Храмов, приехавший из Москвы. По одной из версий руководитель СУ СКР по ЯНАО не смог сработаться с руководством.