Прокурор Нового Уренгоя Андрей Шерман покидает свой пост

Отмечается, что официальный повод для увольнения — по собственному желанию. По информации источников Znak.com, данное решение было принято после ряда претензий со стороны прокуратуры ЯНАО.
Андрей Шерман начал работу в прокуратуре в 2000 году на должности следователя Тюменской транспортной прокуратуры.
В сентябре 2018 года в Новом Уренгое сменился руководитель следственного отдела СУ СКР по ЯНАО. Пост занял 35-летний Владислав Храмов, приехавший из Москвы. По одной из версий руководитель СУ СКР по ЯНАО не смог сработаться с руководством.
В марте 2018 года свою должность покинул начальник штаба УМВД по ЯНАО Виталий Бучков. С 2010 года он возглавлял отдел МВД Салехарда, а в 2017 году занял пост начальника штаба УМВД по ЯНАО.