Полицейские спасли охотника, двое суток плутавшего в лесу около Увата

В Увате полицейские обнаружили охотника, который заблудился в местном лесу. О пропаже своего мужа заявила его супруга. 8 октября она сообщила полицейским, что пропавший сутки не выходил с ней на связь. Заблудившийся охотник смог дозвониться до жены и попросил о помощи. Далее связь прервалась, а абонент оказался недоступен.
Стражи правопорядка задействовали в поиске пропавшего вертолет и вездеход «Трикол». Спецтехника непрерывно патрулировала лесные окрестности. Спустя двое суток его удалось обнаружить. По словам охотника, на его след вышел медведь и ему пришлось ночевать на дереве. Пострадавшему оказали помощь и доставили домой.