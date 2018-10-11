Полицейские спасли охотника, двое суток плутавшего в лесу около Увата

В Увате полицейские обнаружили охотника, который заблудился в местном лесу. О пропаже своего мужа заявила его супруга. 8 октября она сообщила полицейским, что пропавший сутки не выходил с ней на связь. Заблудившийся охотник смог дозвониться до жены и попросил о помощи. Далее связь прервалась, а абонент оказался недоступен.