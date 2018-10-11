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Полицейские спасли охотника, двое суток плутавшего в лесу около Увата

11 октября 2018, 17:30
Правоохранительные органы Тюменской области смогли разыскать охотника, который двое суток не мог выбраться из леса. Пострадавший ночевал на дереве, чтобы не стать жертвой медведя.

В Увате полицейские обнаружили охотника, который заблудился в местном лесу. О пропаже своего мужа заявила его супруга. 8 октября она сообщила полицейским, что пропавший сутки не выходил с ней на связь. Заблудившийся охотник смог дозвониться до жены и попросил о помощи. Далее связь прервалась, а абонент оказался недоступен.

Стражи правопорядка задействовали в поиске пропавшего вертолет и вездеход «Трикол». Спецтехника непрерывно патрулировала лесные окрестности. Спустя двое суток его удалось обнаружить. По словам охотника, на его след вышел медведь и ему пришлось ночевать на дереве. Пострадавшему оказали помощь и доставили домой.

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#Новости#Тюменская область#МВД#Охота#Александр Мязин#Происшествия
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