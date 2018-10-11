Общественники в третий раз обнаружили радиационное излучение на набережной в Тюмени

Специалисты отмечают, что гранитная плита не так опасна, как обнаруженная ранее, но представляет опасность для человека если находится рядом в течении нескольких часов.
Отметим, что опасные плиты, выявленные в этом году на набережной Туры, заменены. В ближайшее время общественники обратятся в прокуратуру и Роспотребнадзор для устранения опасного объекта.
В областном Роспотребнадзоре сообщили, что все пришедшее ранее сигналы об опасных участках на тюменской набережной были проанализированы и приняты соответствующие меры. В июне и августе 2018 года «фонящие» плиты оперативно заменены и не представляют опасности для жителей областной столицы.