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Общественники в третий раз обнаружили радиационное излучение на набережной в Тюмени

11 октября 2018, 18:30
В областной столице общественники провели проверку на набережной и обнаружили гранитную плиту с излучением 115 микрорентген в час. Нормой считается менее 60 микрорентген в час.
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Тюмень

Специалисты отмечают, что гранитная плита не так опасна, как обнаруженная ранее, но представляет опасность для человека если находится рядом в течении нескольких часов.

Отметим, что опасные плиты, выявленные в этом году на набережной Туры, заменены. В ближайшее время общественники обратятся в прокуратуру и Роспотребнадзор для устранения опасного объекта.

В областном Роспотребнадзоре сообщили, что все пришедшее ранее сигналы об опасных участках на тюменской набережной были проанализированы и приняты соответствующие меры. В июне и августе 2018 года «фонящие» плиты оперативно заменены и не представляют опасности для жителей областной столицы.

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#Новости#Радиация#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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