Общественники в третий раз обнаружили радиационное излучение на набережной в Тюмени

В областном Роспотребнадзоре сообщили, что все пришедшее ранее сигналы об опасных участках на тюменской набережной были проанализированы и приняты соответствующие меры. В июне и августе 2018 года «фонящие» плиты оперативно заменены и не представляют опасности для жителей областной столицы.