Минпромторг анонсировал строительство многоэтажных деревянных домов по всей России

До конца 2018 года в Тверской области будет сдан первый в РФ 4-этажный многоквартирный деревянный дом. Отмечается, что все конструкции для строительства здания были произведены местными предприятиями.
По замыслу чиновников министерства, за счет масштабирования данного проекта деревянное домостроение станет одним из основных в России к 2025 году.
За 6 лет на нацпроект «Жилье и городская среда» правительство РФ потратит 876,2 млрд рублей. Между тем строительство деревянных многоквартирных домов развито в Норвегии и Финляндии. Высокий уровень огнестойкости жилых объектов объясняется улучшенными характеристиками клееного бруса.