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Минпромторг анонсировал строительство многоэтажных деревянных домов по всей России

11 октября 2018, 20:00
Минпромторг анонсировал решение жилищного вопроса россиян с помощью строительства многоэтажных деревянных домов. По мнению чиновников, в ближайшие 6 лет применение дерева в домостроении увеличится с 10 до 20%.

До конца 2018 года в Тверской области будет сдан первый в РФ 4-этажный многоквартирный деревянный дом. Отмечается, что все конструкции для строительства здания были произведены местными предприятиями.

По замыслу чиновников министерства, за счет масштабирования данного проекта деревянное домостроение станет одним из основных в России к 2025 году.

За 6 лет на нацпроект «Жилье и городская среда» правительство РФ потратит 876,2 млрд рублей. Между тем строительство деревянных многоквартирных домов развито в Норвегии и Финляндии. Высокий уровень огнестойкости жилых объектов объясняется улучшенными характеристиками клееного бруса.

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#Новости#Деревянные дома#Россия#Александр Мязин#Экономика
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