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Бюджет Ямала за 9 месяцев 2018 года исполнен с профицитом более 35 млрд рублей

11 октября 2018, 18:00
Департамент финансов Ямала подвел итоги исполнения бюджета за 3 квартала 2018 года. По основным показателям отмечен рост в среднем на 15%.
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Ямал

Сообщается, что доходная часть консолидированного бюджета составила 158,9 млрд рублей, что составляет 80% от плана на 2018 год. 94,3% всех доходов Ямала составляют: налог на прибыль организаций — 55 млрд рублей; налога на имущество организаций — 53 млрд рублей; НДФЛ — 27 млрд рублей. Основной рост доходной части бюджета обеспечили цены на энергоресурсы. Местные власти запланировали переопределение части средств на строительство дорог и жилых зданий.

Расходная часть консолидированного бюджета ЯНАО составила 121,6 млрд рублей. Это составляет 60,3% от плана на 2018 год. Экономисты отметили профицит бюджетной части — 37,3 млрд рублей.

Окружной бюджет ЯНАО составил 106,7 млрд рублей. За год он увеличился на 7,5%. Профицит — 36 млрд рублей.

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#Новости#Ямал#Бюджет#Александр Мязин#Экономика
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