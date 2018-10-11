Бюджет Ямала за 9 месяцев 2018 года исполнен с профицитом более 35 млрд рублей

Сообщается, что доходная часть консолидированного бюджета составила 158,9 млрд рублей, что составляет 80% от плана на 2018 год. 94,3% всех доходов Ямала составляют: налог на прибыль организаций — 55 млрд рублей; налога на имущество организаций — 53 млрд рублей; НДФЛ — 27 млрд рублей. Основной рост доходной части бюджета обеспечили цены на энергоресурсы. Местные власти запланировали переопределение части средств на строительство дорог и жилых зданий.