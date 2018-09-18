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Внедрение новых технологий уничтожит рабочие места для трети россиян

18 сентября 2018, 13:40
В России может быть сокращено до 30% персонала практически во всех секторах экономики из-за развития технологий, автоматизация процессов и внедрение роботов в производство. Во всем мире это приведет к тому, что до 2020 года без работы останутся около 75 миллионов человек.

В прошлом году 29% всего рабочего времени, потраченного на создание товаров и услуг, приходилось на машины и алгоритмы, к 2022 году этот показатель, по оценкам экспертов, достигнет 42%, к 2025 году - 53%. Таким образом в недалеком будущем роботы будут выполнять больше задач, чем люди.

Впрочем, по данным Евразийского института конкурентоспособности, внедрение новых технологий не создадут дисбаланса на рынке труда и резкого роста безработицы. Вместо этого эксперты прогнозируют, что автоматизация процессов поможет создать порядка 133 миллионов новых рабочих мест.

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