Внедрение новых технологий уничтожит рабочие места для трети россиян

В прошлом году 29% всего рабочего времени, потраченного на создание товаров и услуг, приходилось на машины и алгоритмы, к 2022 году этот показатель, по оценкам экспертов, достигнет 42%, к 2025 году - 53%. Таким образом в недалеком будущем роботы будут выполнять больше задач, чем люди.
Впрочем, по данным Евразийского института конкурентоспособности, внедрение новых технологий не создадут дисбаланса на рынке труда и резкого роста безработицы. Вместо этого эксперты прогнозируют, что автоматизация процессов поможет создать порядка 133 миллионов новых рабочих мест.