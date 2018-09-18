Внедрение новых технологий уничтожит рабочие места для трети россиян

В России может быть сокращено до 30% персонала практически во всех секторах экономики из-за развития технологий, автоматизация процессов и внедрение роботов в производство. Во всем мире это приведет к тому, что до 2020 года без работы останутся около 75 миллионов человек.