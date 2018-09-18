В Тюмени пройдет онлайн-распродажа недвижимости

В эти дни квартиры на вторичном рынке будут дешевле до 15% от рыночной стоимости. Экономия составит до 300 тысяч рублей на однокомнатную квартиру, при средней цене 2 млн. рублей. Эти средства можно вложить в ремонт, бытовую технику или досрочное погашение ипотеки.
На распродаже будут:
- квартиры от дольщиков в строящихся и в уже готовых домах;
- вторичное жилье от собственников.
Купить квартиру со скидкой можно будет на сайте «Мегараспродажи». Уже сейчас можно выбрать из предложенных вариантов, а понравившуюся - забронировать.
Помимо квартир на сайте можно бесплатно отправить заявку на консультацию по ипотеке и уладить все финансовые вопросы до момента распродажи.