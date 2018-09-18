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В Тюмени пройдет онлайн-распродажа недвижимости

18 сентября 2018, 09:42
С 18 по 21 сентября в Тюмени пройдет большая онлайн-распродажа недвижимости. В одном месте - самые привлекательные предложения квартир от собственников.
Сюжет
Тюмень

В эти дни квартиры на вторичном рынке будут дешевле до 15% от рыночной стоимости. Экономия составит до 300 тысяч рублей на однокомнатную квартиру, при средней цене 2 млн. рублей. Эти средства можно вложить в ремонт, бытовую технику или досрочное погашение ипотеки.

На распродаже будут:

- квартиры от дольщиков в строящихся и в уже готовых домах;

- вторичное жилье от собственников.

Купить квартиру со скидкой можно будет на сайте «Мегараспродажи». Уже сейчас можно выбрать из предложенных вариантов, а понравившуюся - забронировать.

Помимо квартир на сайте можно бесплатно отправить заявку на консультацию по ипотеке и уладить все финансовые вопросы до момента распродажи.

Ждем вас на сайте Мегараспродажа.рф с 18 по 21 сентября!

#Новости#Тюмень#Юрий Норицын#Экономика
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