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В ХМАО открылись первые ясли

18 сентября 2018, 15:10
В Нижневартовске по просьбе родителей открылись первые ясли для детей от двух месяцев и старше. В настоящее время их посещают пять малышей, еще столько же присоединятся к ним в ближайшее время.
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Дети

В яслях созданы все необходимые условия. По словам заведующей детским садом №37 Ирины Щербининой, на базе которого и была открыта группа для детей младенческого возраста, в яслях есть пеленальные столы, манежи, стулья для кормления, развивающие игры, качели, кровати, техника для кухни и многое другое. Также из группы предусмотрен отдельный выход и отведена специальная зона для прогулок.

Для родителей это, конечно, большой сюрприз. Многие уже и не помнят, что лет 30 назад ясли-сад был таким же привычным явлением, как сейчас школа или университет, рассказала Ирина Щербинина.

До конца текущего года в Нижневартовске будут открыты еще две группы для детей раннего возраста.

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