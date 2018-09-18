В ХМАО открылись первые ясли

В яслях созданы все необходимые условия. По словам заведующей детским садом №37 Ирины Щербининой, на базе которого и была открыта группа для детей младенческого возраста, в яслях есть пеленальные столы, манежи, стулья для кормления, развивающие игры, качели, кровати, техника для кухни и многое другое. Также из группы предусмотрен отдельный выход и отведена специальная зона для прогулок.
Для родителей это, конечно, большой сюрприз. Многие уже и не помнят, что лет 30 назад ясли-сад был таким же привычным явлением, как сейчас школа или университет, рассказала Ирина Щербинина.
До конца текущего года в Нижневартовске будут открыты еще две группы для детей раннего возраста.