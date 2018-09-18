Каждый пятый житель России ищет скидки в магазинах

85% респондентов признались, что ищут скидки в онлайн-магазинах и офлайн-магазинах, покупают необходимый товар сразу лишь 12% россиян, а 88% граждан РФ перед покупкой сравнивают цены сразу на нескольких ресурсах.
Согласно данным опроса, большинство жителей России обращают внимание на скидки, когда что-то покупают. Самыми экономными оказались люди в возрасте от 25 до 44 лет, причем бережливыми в равной степени оказались как мужчины, так и женщины.
По словам экспертов, погоня россиян за скидками в магазинах связана с падением доходов населения. Несмотря на то, что ситуация с этим в последнее время улучшается, люди, привыкшие к определенному укладу, не могут резко поменять свои потребительские привычки, поэтому следят за скидками.