Каждый пятый житель России ищет скидки в магазинах

По словам экспертов, погоня россиян за скидками в магазинах связана с падением доходов населения. Несмотря на то, что ситуация с этим в последнее время улучшается, люди, привыкшие к определенному укладу, не могут резко поменять свои потребительские привычки, поэтому следят за скидками.