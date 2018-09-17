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Тюменский творог попал в ТОП-10 лучших марок в России

17 сентября 2018, 19:40
Тюменские сельхозпроизводители отметились высокими оценками 9% творога от завода «Тюменьмолоко». Роскачества, совместно с Россельхознадзором, в сентябре 2018 года разместило тюменский продукт в ТОП-10 лучших марок творога в России.

Оценка подобных товаров была проведена по поручению правительства страны. Специалисты изучили творог 73 торговых марок, которые были проверены по 25 показателям. Эксперты оценили молоко из которого сделан продукт, закваску, наличие плесени, дрожжей и микрофлору. В результате исследований только 27, около трети всех образцов, торговых марок соответствовали всем обязательным требованиям специалистов.

В рамках проверки эксперты высказали мнение, что продукты, вошедшие в ТОП-10, достойны Государственного знака качества. На данный момент продукция тюменского завода поставляется по всем городам Урала.

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#Новости#Тюменская область#Молочные продукты#Продукты#АПК#Александр Мязин#Экономика
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