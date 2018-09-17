Тюменский творог попал в ТОП-10 лучших марок в России

Оценка подобных товаров была проведена по поручению правительства страны. Специалисты изучили творог 73 торговых марок, которые были проверены по 25 показателям. Эксперты оценили молоко из которого сделан продукт, закваску, наличие плесени, дрожжей и микрофлору. В результате исследований только 27, около трети всех образцов, торговых марок соответствовали всем обязательным требованиям специалистов.