Тюменка выпала из окна жилого дома: спасти пострадавшую не удалось

По словам очевидцев, скорая помощь приехала через 15 минут после вызова. На тот момент девушка была в сознании, но потеряла много крови. Через 30 минут проехали полицейские. Между тем одна из местных жителей заявила, что около 10 минут врачи не эвакуировали пострадавшую в больницу. В результате ЧП пострадавшая погибла от внутреннего кровотечения.
В департаменте здравоохранения Тюменской области сообщили, что все регламенты работы во время работы сотрудниками «скорой помощи» были соблюдены. Подробности борьбы за жизнь погибшей, состояния ее здоровья и причины гибели не сообщают, ссылаясь на врачебную тайну.
По информации жильцов дома, девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения.
В следственном управлении СКР по факту гибели человека проводят проверку.