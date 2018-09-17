Тюменка выпала из окна жилого дома: спасти пострадавшую не удалось

По словам очевидцев, скорая помощь приехала через 15 минут после вызова. На тот момент девушка была в сознании, но потеряла много крови. Через 30 минут проехали полицейские. Между тем одна из местных жителей заявила, что около 10 минут врачи не эвакуировали пострадавшую в больницу. В результате ЧП пострадавшая погибла от внутреннего кровотечения.