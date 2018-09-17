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Тюменка выпала из окна жилого дома: спасти пострадавшую не удалось

17 сентября 2018, 15:58
В Тюмени вечером 16 сентября во дворе дома на улице 30 лет Победы из окна многоэтажного дома выпала девушка. На место происшествия местные жители вызвали врачей, но спасти пострадавшую не удалось.
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Тюмень

По словам очевидцев, скорая помощь приехала через 15 минут после вызова. На тот момент девушка была в сознании, но потеряла много крови. Через 30 минут проехали полицейские. Между тем одна из местных жителей заявила, что около 10 минут врачи не эвакуировали пострадавшую в больницу. В результате ЧП пострадавшая погибла от внутреннего кровотечения.

В департаменте здравоохранения Тюменской области сообщили, что все регламенты работы во время работы сотрудниками «скорой помощи» были соблюдены. Подробности борьбы за жизнь погибшей, состояния ее здоровья и причины гибели не сообщают, ссылаясь на врачебную тайну.

По информации жильцов дома, девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения.

В следственном управлении СКР по факту гибели человека проводят проверку.

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