Центр управления областного МВД требует от «Росгосстраха» 4,3 млн рублей

За последнее время это второй случай, связанный со страховой компанией. В настоящее время против бывшего замдиректора по корпоративному страхованию филиала ПАО «Росгосстрах» Александры Кутергиной возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. С 25 июля она находится в СИЗО.