Центр управления областного МВД требует от «Росгосстраха» 4,3 млн рублей

На данный момент предварительное заседания суда еще не назначено. В пресс-службе полиции Тюменской области сообщают, что при оформлении ОСАГО на транспортные средства не был учтен сельский коэффициент. Правда, сотрудники правоохранительных органов пояснили, что подобные случаи существуют по всей стране.
За последнее время это второй случай, связанный со страховой компанией. В настоящее время против бывшего замдиректора по корпоративному страхованию филиала ПАО «Росгосстрах» Александры Кутергиной возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. С 25 июля она находится в СИЗО.
По версии следствия, Кутергина разработала и реализовала схему обмана во время страхования транспорта областной полиции. Главный менеджер по указанию Кутергиной от имени страховщика ежемесячно готовила и подписывала акты выполненных работ, по которым якобы оказывались услуги по страхованию транспортных средств полиции. По мнению адвоката Кутергиной, следователь не предоставил доказательств, подтверждающих причастность Кутергиной к преступлению.