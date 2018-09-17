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Спецкомиссия проверила сортировально-сушильное хозяйство Сладковско района области

17 сентября 2018, 19:10
Состояние сортировально-сушильного хозяйства Сладковского района 17 сентября оценила спецкомиссия. По информации специалистов, из-за повышенной влажности вопрос хранения зерна становится более актуальным.

В настоящее время на всех складах проведена обработка очистка производственных помещений. Проверено сортировочное оборудование, газовые и электрические сушилки, к приему зерно готовы принять 13 из них.

Ряд хозяйств планирует хранения зерна в спецруковах прямо на поле. Проводятся переговоры с заказчиками, чтобы сразу перевести готовую продукцию на слад заказчика.

Сообщается, что сильные ливни в Сладковском районе пока отступили. Специалисты АПК направили большую часть усилий на уборку урожая. Суточная производительность приблизилась к нормативной. На 17 сентября обмолот проведен на 26% от общей площади пахотных земель в районе.

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#Новости#Урожай#Тюменская область#Александр Мязин#Экономика
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