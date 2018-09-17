Спецкомиссия проверила сортировально-сушильное хозяйство Сладковско района области

В настоящее время на всех складах проведена обработка очистка производственных помещений. Проверено сортировочное оборудование, газовые и электрические сушилки, к приему зерно готовы принять 13 из них.
Ряд хозяйств планирует хранения зерна в спецруковах прямо на поле. Проводятся переговоры с заказчиками, чтобы сразу перевести готовую продукцию на слад заказчика.
Сообщается, что сильные ливни в Сладковском районе пока отступили. Специалисты АПК направили большую часть усилий на уборку урожая. Суточная производительность приблизилась к нормативной. На 17 сентября обмолот проведен на 26% от общей площади пахотных земель в районе.