Спецкомиссия проверила сортировально-сушильное хозяйство Сладковско района области

Сообщается, что сильные ливни в Сладковском районе пока отступили. Специалисты АПК направили большую часть усилий на уборку урожая. Суточная производительность приблизилась к нормативной. На 17 сентября обмолот проведен на 26% от общей площади пахотных земель в районе.