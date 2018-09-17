Спектакль Тюменского театра кукол примет участие на Всероссийском фестивале‍

Сообщается, что 30 сентября горожан ждет премьера спектакля по произведениям А.С. Пушкина «Лукоморье». Участие в жизни театра примут и спектакли прошлых сезонов.
Одна из постановок Тюменского театра получила приглашение на московский фестиваль. Спектакль «Про умную собачку Соню» примет участие на всероссийском фестивале.
По словам специалистов, в настоящее время готовятся новогодние премьеры. В частности театралы прорабатывают новогоднюю историю «Битва магов или выпускной в школе волшебников» и спектакль «Умка».
В октябре 2018 года кукольники отправятся на гастроли в в Нижневартовск, Мегион и Лангепас. Далее артисты поедут в Оренбург и Новотроицк.