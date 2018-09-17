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Спектакль Тюменского театра кукол примет участие на Всероссийском фестивале‍

17 сентября 2018, 18:40
Спектакль «Кошкин дом» по мотивам сказки Самуила Маршака представили публике в Тюменском театре кукол 16 сентября. Премьера открыла творческий сезон кукольников в областной столице.
Сюжет
Тюмень

Сообщается, что 30 сентября горожан ждет премьера спектакля по произведениям А.С. Пушкина «Лукоморье». Участие в жизни театра примут и спектакли прошлых сезонов.

Одна из постановок Тюменского театра получила приглашение на московский фестиваль. Спектакль «Про умную собачку Соню» примет участие на всероссийском фестивале.

По словам специалистов, в настоящее время готовятся новогодние премьеры. В частности театралы прорабатывают новогоднюю историю «Битва магов или выпускной в школе волшебников» и спектакль «Умка».

В октябре 2018 года кукольники отправятся на гастроли в в Нижневартовск, Мегион и Лангепас. Далее артисты поедут в Оренбург и Новотроицк.

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#Новости#Спектакли#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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