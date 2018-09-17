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Причиной разводов все чаще становятся компьютерные игры

17 сентября 2018, 11:10
Зависимость одного из партнеров от компьютерных игр все чаще становятся причиной развода среди супружеских пар.

По словам экспертов, которые исследовали около 4,5 тысячи случаев разводов, в 2018 году более 200 пар при подаче заявления на расторжение брака причиной решения назвали зависимость одного из партнеров от компьютерных игр.

Также специалисты заявляют, что 200 случаев разводов – это примерно 5%, что само по себе является весьма существенным показателем и напоминают, что за последнее время выросло число случаев зависимости от социальных сетей и других электронных факторов.

Ранее Всемирная организация здравоохранения признала игровую зависимость одной из главных проблем общественного здравоохранения.

Проблема заключается не только во времени и внимании, которое люди уделяют играм, но и в том, что геймеры тратят на свою зависимость деньги из семейного бюджета,уточнили исследователи.

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#Новости#Разводы#Компьютерные игры#Игры#Игроки#Игровые приставки#Мобильные игры#Наиль Каримов#Общество
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