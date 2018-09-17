Причиной разводов все чаще становятся компьютерные игры

По словам экспертов, которые исследовали около 4,5 тысячи случаев разводов, в 2018 году более 200 пар при подаче заявления на расторжение брака причиной решения назвали зависимость одного из партнеров от компьютерных игр.
Также специалисты заявляют, что 200 случаев разводов – это примерно 5%, что само по себе является весьма существенным показателем и напоминают, что за последнее время выросло число случаев зависимости от социальных сетей и других электронных факторов.
Ранее Всемирная организация здравоохранения признала игровую зависимость одной из главных проблем общественного здравоохранения.
Проблема заключается не только во времени и внимании, которое люди уделяют играм, но и в том, что геймеры тратят на свою зависимость деньги из семейного бюджета,уточнили исследователи.