Осенние вылазки на природу запомнятся надолго

"Верхний бор" предлагает тюменцам бонусы и подарки при бронировании банкета на сумму от 38 000 руб. Оплатив банкет, вы получите бесплатное посещение горячего источника для всех гостей, ведущего и звукооператора и даже автобус, который привезет всех желающих, а потом развезет по домам. Вечеринку на природе запомнят все гости, да и фотографии получатся куда интереснее.