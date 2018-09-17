Осенние вылазки на природу запомнятся надолго

С наступлением осени у горожан стало больше свободного времени. У дачников заканчивается сезон уборки, у школьников наступают долгожданные выходные. Вместо кинотеатров и торговых центров редакция "Нашего города" предлагает тюменцам воспользоваться хорошей погодой и провести уикенд на природе!
Природа Тюмени богата красивыми лесами и минеральными источниками. Именно осенью лучше всего погружаться в горячий бассейн без вреда для здоровья на фоне желтеющей листвы и вечно зеленых сосен.
Осенние вылазки на природу хороши еще и тем, что на турбазах немного людей, можно уединиться вдвоем или отпраздновать шумной компанией, никому не мешая. В так называемый низкий сезон загородные базы отдыха предлагают скидки и дополнительные услуги в виде бонусов. Чем не повод воспользоваться моментом и поймать ускользающее тепло?
Например, наш партнер база отдыха "Верхний бор" рекомендует не ждать особого повода, чтобы арендовать коттедж, и весело или уединенно провести время. Прелесть торжества на природе еще и в том, что гости смогут одеться поудобнее, много гулять и проводит время активно.
"Верхний бор" предлагает тюменцам бонусы и подарки при бронировании банкета на сумму от 38 000 руб. Оплатив банкет, вы получите бесплатное посещение горячего источника для всех гостей, ведущего и звукооператора и даже автобус, который привезет всех желающих, а потом развезет по домам. Вечеринку на природе запомнят все гости, да и фотографии получатся куда интереснее.