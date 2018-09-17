Нарушениями в центре "Тюмень-дзюдо" заинтересовался Паралимпийский комитет России

Тюменец Андрей Романов сообщил о зафиксированных нарушениях в Олимпийский и Паралимпийский комитеты России.
Романов указал, что приобрел 3 мая 2018 для своего сына спортивное питание по цене 900 рублей за упаковку. Несмотря на истекший срок годности, продавец заверил, что питание можно принимать еще в течении полугода.
После приема спортпита у сына Андрея Романова возникли проблемы со здоровьем. Несмотря на жалобы в центр "Тюмень-дзюдо", просроченный товар продолжали продавать.
Андрей Романов, инвалид II группы, также сообщил в обращении, что ему пришлось подниматься ползком по ступеням центра. Находящийся там подъемник "БК-320" можно использовать только с инвалидной коляской, которой на тот момент не было в наличии.
Паралимпийский комитет отреагировал на жалобу Романова и направил письмо руководителю департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Дмитрию Грамотину с требованием разобраться в сложившейся ситуации и сообщить о результатах заявителю - Андрею Романову.
В Олимпийском комитете России Романову ответили, что не занимаются подобными вопросами.