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Нарушениями в центре "Тюмень-дзюдо" заинтересовался Паралимпийский комитет России

17 сентября 2018, 18:50
Первый вице-президент Паралимпийского комитета РФ Павел Рожков потребовал разобраться с нарушениями прав потребителей и инвалидов в центре "Тюмень-дзюдо" после обращения тюменца.
Сюжет
Тюмень

Тюменец Андрей Романов сообщил о зафиксированных нарушениях в Олимпийский и Паралимпийский комитеты России.

Романов указал, что приобрел 3 мая 2018 для своего сына спортивное питание по цене 900 рублей за упаковку. Несмотря на истекший срок годности, продавец заверил, что питание можно принимать еще в течении полугода.

После приема спортпита у сына Андрея Романова возникли проблемы со здоровьем. Несмотря на жалобы в центр "Тюмень-дзюдо", просроченный товар продолжали продавать.

Андрей Романов, инвалид II группы, также сообщил в обращении, что ему пришлось подниматься ползком по ступеням центра. Находящийся там подъемник "БК-320" можно использовать только с инвалидной коляской, которой на тот момент не было в наличии.

Паралимпийский комитет отреагировал на жалобу Романова и направил письмо руководителю департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Дмитрию Грамотину с требованием разобраться в сложившейся ситуации и сообщить о результатах заявителю - Андрею Романову.

В Олимпийском комитете России Романову ответили, что не занимаются подобными вопросами.

#Новости#Тюменская область#Доступная среда#Инвалиды#Тюмень#Юрий Норицын#Общество
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