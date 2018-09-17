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Частные дома Тюмени будут защищены от пожара за счет спонсорских средств

17 сентября 2018, 09:00
В 2018 году планируется установить 189 дымоизвещателей (за счет средств, полученных от спонсоров) в частных домах малоимущих и маломобильных жителей Тюменского района.
Сюжет
Тюмень

Начиная с 2015 года в «Столичном» районе города Тюмени в частных домах многодетных семей, неблагополучных семей, одиноких пенсионеров и инвалидов, проходит установка дымовых пожарных извещателей. Как сообщают на заседании комиссии по обеспечению пожарной безопасности, за три года, с помощью спонсорских средств, удалось установить 618 дымоизвещателей.

До конца 2018 года будет демонтировано ещё 141 устройство. Муниципальные образования Тюменского региона могут обратится за дымовыми извещателями в отдел ГО и ЧС администрации Тюмени.

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