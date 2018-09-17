Частные дома Тюмени будут защищены от пожара за счет спонсорских средств

Начиная с 2015 года в «Столичном» районе города Тюмени в частных домах многодетных семей, неблагополучных семей, одиноких пенсионеров и инвалидов, проходит установка дымовых пожарных извещателей. Как сообщают на заседании комиссии по обеспечению пожарной безопасности, за три года, с помощью спонсорских средств, удалось установить 618 дымоизвещателей.