26 несовершеннолетних ушли из дома в Югре с начала 2018 года

Как отметили в Следственном управлении, не редки случаи, когда опекуны несовершеннолетнего злоупотребляют спиртным и ведут себя аморально по отношению к ребенку. Каждый такой случай рассматривается индивидуально. Выясняются причины ухода подростка из дома. Родители привлекаются к уголовной или административной ответственности, а также лишаются родительских прав.