26 несовершеннолетних ушли из дома в Югре с начала 2018 года

Один из несовершеннолетних беглецов ушел из социального учреждения, остальные из дома. Комментируя зарегистрированные случаи ухода детей, окружное СКР отмечает, что всех подростков удалось найти.
65 % по статистике сбегают девушки, таких случаев 17. Молодых людей, решивших покинуть родные пенаты гораздо меньше — 9 человек или 35 %. Среди всех школьников многие уже уходили из дома. Ни один из случаев не связан с непристойным или жестоким поведением родителей.
Как отметили в Следственном управлении, не редки случаи, когда опекуны несовершеннолетнего злоупотребляют спиртным и ведут себя аморально по отношению к ребенку. Каждый такой случай рассматривается индивидуально. Выясняются причины ухода подростка из дома. Родители привлекаются к уголовной или административной ответственности, а также лишаются родительских прав.
На текущий момент времени, таких случаев с начала 2018 года не выявлено.
В СУ СКР по ХМАО названы основные причины, по которым убегают дети. Наиболее распространенные, это ссора с родителями. Ее возникновению масса причин, от нежелания выполнять домашние поручения, до отказа выполнять учебные задания. Другой, не маловажной причиной, становится отсутствие взаимопонимания родных людей или их равнодушие.