Ямальцы считают самым важным направлением «Сотрудничества» ремонт дорог

На втором месте с небольшим отрывом - медицинские и санаторные услуги, за которые проголосовали 17,9% северян. На третьем - завершение строительства дороги Салехард – Надым (15,3% голосов).
Также в пятерку приоритетов у ямальцев вошла программа переселения на юг Тюменской области (15,1% голосов), социальные выплаты и льготы, увеличение оборота продовольственных товаров тюменских и ямальских производителей, предоставление земельных участков многодетным семьям в Тюменской области.
В ближайшее время документ с результатами голосования будет передан ямальским депутатам Тюменской областной думы для учета при распределении объемов финансирования программы «Сотрудничество» на 2019 год.