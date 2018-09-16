nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Ямальцы считают самым важным направлением «Сотрудничества» ремонт дорог

16 сентября 2018, 18:00
Жители Ямало-Ненецкого автономного округа голосованием выбрали приоритеты программы «Сотрудничества». Самым важным направлением ямальцы считают ремонт дорог между городами и поселениями в автономном округе. За это было отдано 18,6% голосов.
Сюжет
Ямал

На втором месте с небольшим отрывом - медицинские и санаторные услуги, за которые проголосовали 17,9% северян. На третьем - завершение строительства дороги Салехард – Надым (15,3% голосов).

Также в пятерку приоритетов у ямальцев вошла программа переселения на юг Тюменской области (15,1% голосов), социальные выплаты и льготы, увеличение оборота продовольственных товаров тюменских и ямальских производителей, предоставление земельных участков многодетным семьям в Тюменской области.

В ближайшее время документ с результатами голосования будет передан ямальским депутатам Тюменской областной думы для учета при распределении объемов финансирования программы «Сотрудничество» на 2019 год.

Материалы по теме
Сергей Корепанов отчитался о расходах целевой программы «Сотрудничество» в Тюменской облдуме (ФОТО)
#Новости#Сотрудничество#Ремонт дорог#Тюменская область#Ямало-Ненецкий округ#Ямал#Наиль Каримов#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25