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Тюменский дзюдоист завоевал золото на Кубке Европы

16 сентября 2018, 12:00
Тюменец Мирзоюсуф Гафуров выиграл Кубок Европы по дзюдо, который прошел в Братиславе (Словакия).

Сначала спортсмен тюменского клуба «Тайфун» одержал победу над австралийцем Яном Срсеном, потом не устояли украинец Артем Фалькивский и хорват Бернард Азинович. Заключительная схватка прошла с тюменцем Алимом Балкаровым, который также проиграл.

По словам Мирзоюсуфа Гафурова, ему удалось одержать победу и завоевать золото на Кубке Европы по дзюдо благодаря тому, что он внимательно наблюдает за противниками до поединка. Так ему удается находить слабые стороны соперника и подбирать необходимую тактику.

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