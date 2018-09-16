Тюменский дзюдоист завоевал золото на Кубке Европы

Сначала спортсмен тюменского клуба «Тайфун» одержал победу над австралийцем Яном Срсеном, потом не устояли украинец Артем Фалькивский и хорват Бернард Азинович. Заключительная схватка прошла с тюменцем Алимом Балкаровым, который также проиграл.
По словам Мирзоюсуфа Гафурова, ему удалось одержать победу и завоевать золото на Кубке Европы по дзюдо благодаря тому, что он внимательно наблюдает за противниками до поединка. Так ему удается находить слабые стороны соперника и подбирать необходимую тактику.