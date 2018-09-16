Тюмень сможет претендовать на проведение чемпионата мира по биатлону 2021 года

Независимый комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение рекомендовать восстановить в правах РУСАДА после того, как рассмотрел письмо от Министерства спорта России.
В нем в частности утверждалось, что власти России занимались восстановлением надежной и устойчивой антидопинговой программы в стране. На основании этого 20 сентября комитет WADA рассмотрит вопрос о восстановлении прав РУСАДА.
После того, как в 2015 году РУСАДА было признано несоответствующим международному антидопинговому кодексу, Тюмень лишилась возможности принять один из этапов кубка мира по биатлону.
Однако бывший губернатор Тюменской области Владимир Якушев ранее заявлял, что в случае восстановления РУСАДА Тюмень сможет претендовать на проведение чемпионата мира в 2021 году.