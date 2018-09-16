Тюмень сможет претендовать на проведение чемпионата мира по биатлону 2021 года

В Тюмени в 2021 году может пройти один из этапов кубка мира по биатлону. Ранее город лишился этой возможности из-за того, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было признано несоответствующим международному антидопинговому кодексу.

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