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Тюмень сможет претендовать на проведение чемпионата мира по биатлону 2021 года

16 сентября 2018, 14:00
В Тюмени в 2021 году может пройти один из этапов кубка мира по биатлону. Ранее город лишился этой возможности из-за того, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было признано несоответствующим международному антидопинговому кодексу.
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Тюмень

Независимый комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение рекомендовать восстановить в правах РУСАДА после того, как рассмотрел письмо от Министерства спорта России.

В нем в частности утверждалось, что власти России занимались восстановлением надежной и устойчивой антидопинговой программы в стране. На основании этого 20 сентября комитет WADA рассмотрит вопрос о восстановлении прав РУСАДА.

После того, как в 2015 году РУСАДА было признано несоответствующим международному антидопинговому кодексу, Тюмень лишилась возможности принять один из этапов кубка мира по биатлону.

Однако бывший губернатор Тюменской области Владимир Якушев ранее заявлял, что в случае восстановления РУСАДА Тюмень сможет претендовать на проведение чемпионата мира в 2021 году.

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#Новости#Владимир Якушев#Биатлон#Спорт#Тюменская область#WADA#Тюмень#Наиль Каримов
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