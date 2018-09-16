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Прогноз погоды на неделю: к выходным похолодает

16 сентября 2018, 15:00
В Тюмени с 17 по 23 сентября синоптики прогнозируют дожди, а также прохладную и облачную погоду.

В понедельник, 17 сентября, температура воздуха в дневное время суток прогреется до 15 градусов тепла, ночью - до 5 градусов тепла. В первый рабочий день недели в областной столице осадков не ожидается.

Во вторник, 18 сентября, по данным метеорологов, днем воздух прогреется до 16 градусов тепла. Также этот день будет облачным. В среду, 19 сентября, дневная температура воздуха составит до 18 градусов тепла.

В четверг, 20 сентября, в Тюмени будут дожди и до 17 градусов тепла днем. Пятница, 21 сентября, будет пасмурной. Также в последний рабочий день недели синоптики прогнозируют дождь и пасмурную погоду.

В субботу и воскресенье в Тюмени также будет пасмурная, облачная погода и дожди. Дневная температура воздуха в оба этих дня составит до 11 градусов тепла.

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